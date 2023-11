Prasówka 2.11.2023 Sieradz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sieradza

Prasówka Sieradz 2.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Tylko kilku godzin potrzebowali sieradzcy policjanci, aby ustalić i zatrzymać 30-letniego włamywacza do warsztatu mechanicznego. Sprawca ukradł zaparkowany w zakładzie samochód, którym wywiózł skradziony łup. Na swoim koncie ma również usiłowanie włamania do hurtowni hydraulicznej i kradzież tablic rejestracyjnych. Policjanci odzyskali całe skradzione mienie, którego łączną wartość oszacowano na prawie 47 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał trzy zarzuty, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.