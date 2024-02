Prasówka 2.02.2024 Sieradz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sieradza

23-letni kierowca volkswagena w miejscu, gdzie powinien jechać 40 km/h, pędził z prędkością 136 km/h. Został jednak zatrzymany przez policjantów z Sieradza, którzy ukarali go mandatem karnym w wysokości 2500 złotych. Na jego koncie pojawiło się 15 punktów karnych.

Policjantem jest się także po służbie. Pokazał to aspirant Marcin Kamiński wykładowca Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu, który w czasie wolnym zatrzymał 35-latka, kierującego dostawczym renault mając ponad 1,9 promila alkoholu w organizmie.

Tablet LENOVO Tab M10 Plus 3 gen. 2023 posiada ekr...

Tablet BLOW PlatinumTab 8 to nowoczesne i przestro...

Franciszek Szczepaniak z ulicy Wierzbowej w Sieradzu konie miewał jak malowanie, a to kare, kasztany, siwki, albo gniade. Jeden w jeden. Na całych Olendrach Dużych nikt ładniejszych nie miał. A na dodatek Frankowe konie mądre, nad podziw, bo to konie strażackie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Horoskop na luty to przepowiednia na najbliższe 29 dni. Rok 2024 to tzw. przestępny, a to oznacza, że może się wiele wydarzyć. Kto odnajdzie miłość, kogo czeka rozstanie, komu sprzyjać będzie fortuna oraz jak ułożą się sprawy zawodowe. Tego wszystkiego dowiesz się z horoskopu miesięcznego na luty.