Prasówka 19.09.2023 Sieradz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sieradza

W poniedziałek i wtorek na sieradzkim stadionie MOSiR rozgrywane są zawody finałowe Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski. Do naszego miasta zawitali sportowcy z całego kraju.

W Melon Clinic w Sieradzu gościli znani polscy sportowcy Zbigniew Bródka, Mieczysław Nowicki, Kajetan Broniewski, Wojciech Bartnik, Tadeusz Mytnik, Marek Dąbrowski, a także znakomici kierowcy rajdowi Mikołaj „Miko” Marczyk i Maciej Wisławski. Właściciele Melon Clinic znani są ze swojej miłości do sportu, co po wielokroć udowadniali.

W niedzielę, 17 września na antenie TVP 1 wyemitowany został pierwszy odcinek nowego, 10. sezonu. Wśród uczestników jest 27-letni Dariusz Machałowski z Ozorkowa w województwie łódzkim. To najmłodszy uczestnik, tegorocznej edycji. Nic więc dziwnego, że został "zasypany" listami od widzek popularnego show. Jakiej szuka kobiety zdradził prowadzącej program Marcie Manowskiej.

Giełda egzotyki, ptaków ozdobnych, gołębi oraz innych zwierząt odbyła się po raz kolejny w Złoczewie. Co królowało podczas jej wrześniowej edycji? Zobacz fotorelację.

W poniedziałkowy poranek na sieradzkim Rynku Karol Młynarczyk, wojewoda łódzki oraz posłowie na Sejm RP Joanna Lichocka, Krzysztof Ciebiada, Paweł Rychlik oraz Piotr Polak wręczyli samorządowcom z powiatu sieradzkiego symboliczne czeki z szóstej edycja Programu Inwestycji Strategicznych, którego celem jest dofinansowanie terenów popegeerowskich.

To ostatnie chwile, kiedy podróżni mogą wejść do poczekalni dworca Łódź Kaliska. Za kilka dni budynek zostanie całkowicie zamknięty, a obsługa pasażerów będzie przeniesiona do kontenerów ustawionych na placu przed dworcem obok tunelu prowadzącego w kierunku alei Unii i na perony. Stara hala kasowa zostanie rozebrana, a w jej miejscu ma powstać zupełnie nowy obiekt dworcowy, choć z wykorzystaniem elementów starego budynku.