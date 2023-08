Prasówka 18.08.2023 Sieradz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sieradza

Prasówka Sieradz 18.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Jeszcze tylko w piątek, sobotę, poniedziałek i wtorkowy poranek można zapisać się do udziału w 413. Sieradzkiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Pątnicy wyruszą w drogę we wspomniany wtorek (22 sierpnia) po porannej mszy świętej w Bazylice Mniejszej, która od 20 marca tego roku jest Sanktuarium św. Józefa. Będzie to więc pierwsza w historii tegoż sanktuarium pielgrzymka do Częstochowy.