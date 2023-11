Prasówka 16.11.2023 Sieradz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sieradza

Jak prezentuje się w jesiennym wydaniu zbiornik Jeziorsko? Jest urokliwie. Zapraszamy do fotorelacji.

Elementy do toru przeszkód, fantomy, umundurowanie czy sprzęt audiowizualny do szkoleń – to część wyposażenia, o które jeszcze w tym roku wzbogacą się Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w Łódzkiem. Dofinansowanie z budżetu województwa otrzyma 119 drużyn.

Finałowa gala konkursu piękności Angel of Poland odbędzie się w najbliższą sobotę 18 listopada. Która z kandydatek otrzyma koronę, to rozstrzygnie się w Zatoce Sportu Łódź. O tytuł walczyć będzie 15 finalistek.