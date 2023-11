Prasówka 14.11.2023 Sieradz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sieradza

Prasówka 14.11 Sieradz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Z szafą to od samego początku mieszkania w Sieradzu kłopot był. Nijak do pokoju stołowego w bloku nie pasowała. Wielgachna taka, prawie całą ścianę zakryła. Za bardzo arystokratyczna do mieszkania na drugim piętrze z lat osiemdziesiątych.