Prasówka 14.07.2023 Sieradz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sieradza

Łukasz Wiśniewski dołączył do PGE Skry Bełchatów. Utytułowany środkowy będzie reprezentował bełchatowski klub w sezonie 2023/2024.

Niemal 36 tysięcy biegaczy zapisało się do tegorocznej edycji Poland Business Run i jest to kolejny rekord w historii tej charytatywnej sztafety. Dzięki niej osoby z niepełnosprawnościami i po mastektomii, także z województwa łódzkiego, dostaną wsparcie kluczowe dla ich zdrowia i rehabilitacji. Wciąż można dołączyć, wybierając opcję biegu wirtualnego lub dotując fundację poprzez wysłanie Blika.

To będzie mecz nad mecze! 15 lipca (sobota) na sieradzkim stadionie MOSiR miejscowa Warta zmierzy się z Pogonią Zduńska Wola. Będą to jednak derby szczególne, bo na boisko wyjdą piłkarze, mający co najmniej 35 lat, związani z Sieradzem i Zduńską Wola oraz naszym regionem, grający w przeszłości w Pogoni i Warcie. Początek meczu o godzinie 17.