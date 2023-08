Prasówka 12.08.2023 Sieradz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sieradza

Prezentujemy zdjęcie trzecioligowej drużyny Warty Sieradz na rundę jesienną sezonu 2023/2024. To jedyna fotografia zespołu trenera Tomasza Pozorskiego.

W piątek startuje Betcris IV liga, w której rywalizować będzie 18 drużyn. Do sezonu przygotowani są także sędziowie, którzy mają prowadzić mecze tej ligi.

Sukienki na wesele plus size zapewniają wygodę paniom o nieco pełniejszych kształtach, ukrywają mankamenty figury, a co najważniejsze, dają pewność siebie. Podpowiadamy, jak je dobrać w zależności od typu sylwetki, z czym łączyć i spośród czego wybierać, aby wyglądać modnie i stylowo. Zobacz też, jakie sukienki plus size noszą polskie gwiazdy, w tym Joanna Liszowska i Magdalena Stużyńska.