Prasówka 11.08.2023 Sieradz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sieradza

Czwartek to dzień odpustu w parafii św. Wawrzyńca w Rossoszycy (gmina Warta) z dekanatu szadkowskiego, gdzie proboszczem jest ksiądz Jacek Przybysz. Gościem honorowym uroczystości był poseł na Sejm RP Piotr Polak.

Dziewczyny Lata Term Poddębice. W najbliższą niedzielę 13 sierpnia zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie sympatycznej akcji wielkiej wodnej atrakcji w Łódzkiem oraz naszej redakcji. Prezentujemy pierwsze uczestniczki wspólnej zabawy i przedstawiamy szczegóły.

W najbliższy poniedziałek (14 sierpnia) ruszają zapisy do udziału w 413. Sieradzkiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, która wyruszy w drogę rankiem 22 sierpnia, po mszy świętej w Bazylice Mniejszej. To jednak z najstarszych polskich pielgrzymek pieszych do Częstochowy.

To będzie wyjątkowe spotkanie. 17 sierpnia (czwartek) w Powiatowej Bibliotece Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu pasjonat historii naszego regionu, a zwłaszcza II Rzeczypospolitej oraz II wojnie światowej Janusz Matusiak, opowie o wydarzeniu sprzed ponad 90 lat. Początek spotkania o godzinie 18.