Prasówka 11.06.2024 Sieradz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sieradza

Podczas pleneru malarskiego swoje umiejętności artystyczne doskonaliły dzieci ze Szkoły Podstawowej z Wróblewa. Malowały one kościół pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła we Wróblewie.

Horoskop codzienny na poniedziałek 10 czerwca. Wróżka przygotowała go dla wszystkich znaków zodiaku. Baran, Byk, Panna, Waga, Bliźnięta, Rak, Lew, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik. Co mówią gwiazdy, co można wyczytać z kart tarota? Sprawdź!

Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej i Waldemar Buda z PiS, to kandydaci z Łódzkiego, którzy zdobyli mandaty do Parlamentu Europejskiego. Sondażowe wyniki z EXIT POLL pokazują, że prawdopodobnie zdobył go także Marek Belka z Lewicy, ale nie jest to jeszcze pewne. Frekwencja w Łódzkiem wyniosła 39,5%.

Namalować Sieradz - łatwo powiedzieć, a do tego jeszcze w jedno popołudnie! Mało tego, niepowtarzalne dzieło, które powstało w kilka popołudniowych niedzielnych godzin na sieradzkim Rynku tworzyło wspólnie wielu mieszkańców miasta, na czele z jego prezydentem Pawłem Osiewałą. Trzeba przyznać, że to nieco abstrakcyjna, dla innych z kolei wizjonerska wizja miasta. Owoc niedzielnych prac koniecznie trzeba będzie zobaczyć.