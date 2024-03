Pozytywny finał znalazła sprawa orła bielika znalezionego na terenie Nadleśnictwa Złoczew. Drapieżny ptak został odnaleziony w fatalnym stanie, ale udało się go odratować. Po leczeniu został wypuszczony na wolność.

Prasówka 10.03 Sieradz: pozostałe wydarzenia

Wiosenna edycja kiermaszu charytatywnego na rzecz kocich podopiecznych Stowarzyszenia Mruczychata odbył się dzisiaj w Sieradzu. Społecznicy pomagający porzuconym zwierzakom zaprosili do Galerii Dekada. Była to okazja, by zebrać fundusze na działalność i zapoznanie kolejnych osób z działalnością grupy.