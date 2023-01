Powstanie Styczniowe. Wraca powstańczy rajd PTTK w Sieradzu. W tym roku wędrówka po gm. Sędziejowice. Zobacz jak to fajna wyprawa ZDJĘCIA Paweł Gołąb

Rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego obchodziliśmy w tę niedzielę. Z tej okazji odbyła się w Sieradzu rocznicowa uroczystość, ale nie będzie to jedyne uhonorowanie pamięci bohaterów niepodległościowego zrywu z 1863 roku. Zadba o to sieradzki Oddział PTTK, który już teraz zaprasza do udziału w Rajdzie „Śladami Łuki Bakowicza”. Ten odbędzie się w kwietniu w gminie Sędziejowice. A my przypominamy ostatnią pieszą wędrówkę, która odbyła się w pełnej formule.