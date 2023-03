Powiatowy turniej policyjny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu FOTO

- To eliminacje powiatowe do turnieju o puchar komendanta wojewódzkiego w Łodzi - mówi asp. sztab Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Do rywalizacji stanęło sześć szkół z powiatu sieradzkiego, ale do kolejnego etapu awansuje tylko najlepsza drużyna. Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach. Pierwszy to test wiedzy, natomiast drugi to pokonanie toru sprawności fizycznej.