Polmos w Sieradzu. To już ostatnia szansa, by obejrzeć imponującą wystawę w sieradzkim muzeum poświęconą nieistniejącemu zakładowi ZDJĘCIA Paweł Gołąb

To już ostatnia szansa, by obejrzeć bogatą i ciekawą wystawę poświęconą historii sieradzkiego Polmosu, którą urządzono w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Czynna jest jeszcze tylko do końca tego tygodnia (26 lutego).