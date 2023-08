Policyjna para z Sieradza gwiazdą telewizyjnego serialu ZDJĘCIA

Sierż. Żaneta Dulska i sierż. szt. Andrzej Bil to funkcjonariusze dobrze nam znani z pierwszego i drugiego sezonu programu. To para, która od pierwszych chwil skradła serca widzów. Wieloletnie doświadczenie Andrzeja i urok Żanety sprawiają, że obraz policjanta nabiera nowego wymiaru, o czym będziemy mogli się przekonać w nowym sezonie.

Policjanci z sąsiedztwa” to serial pokazujący prawdziwy obraz pracy polskiej policji, która każdego dnia zmaga się z sytuacjami wymagającymi od niej szybkich decyzji, interwencji i rozwiązywania niespodziewanych kryzysów. Nowy sezon będzie obfitował w sytuacje, których do tej pory nie było, a balansem do mrożących krew w żyłach akcji będą dowcipne, inteligentne i pełne pieszczotliwych przepychanek słownych rozmowy zaprzyjaźnionych ze sobą policjantów. Nowy sezon „Policjantów z sąsiedztwa” to aż 30 odcinków, które będą trzymać w napięciu, bawić, a przede wszystkim odkryją sekrety pracy polskiej policji.

Dodajmy, że oprócz pary z Sieradza, w czwartym sezonie zobaczymy także Aleksandrę i Piotra z Krynicy Morskiej, Karolę i Patryka z Białegostoku oraz Maję i Jakuba z Nowego Tomyśla.