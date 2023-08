Pogoda na tydzień w Sieradzu. Sprawdź prognozę na najbliższe dni od jutra (7.08) do soboty

Pogodę na tydzień dla Sieradza możesz wygodnie sprawdzić w jednym miejscu. Jakiej aury spodziewać się w najbliższym tygodniu? Przekonaj się, jaka będzie pogoda od jutra (od poniedziałku, 7.08) do soboty 12.08. Czy najbliższe dni zapowiadają się słonecznie i ciepło? Jaka będzie temperatura w tym tygodniu i jakich zmian możemy się spodziewać? Sprawdź pogodę tygodniową dla Sieradza.

Pogoda na tydzień w Sieradzu: poniedziałek, 7.08 Spodziewana temperatura w poniedziałek w Sieradzu to 18°C. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura może spaść do 12°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w poniedziałek szansa na pojawienie się opadów w Sieradzu będzie na poziomie 61%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Sieradza, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 27 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 13°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie zachodni. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 7.08.2023: Temperatura w dzień: 18°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 27 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 61%.

Indeks promieniowania UV: 4.0

Pogoda na tydzień w Sieradzu: wtorek, 8.08 Za dnia w Sieradzu słupki rtęci powinny pokazać 19°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z wtorku na środę spodziewać się możemy temperatur rzędu 13°C. Zgodnie z prognozą pogody na tydzień dla Sieradza, we wtorek nie będzie padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Sieradza, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 30 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 13°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie południowo-zachodni.

Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 8.08.2023: Temperatura w dzień: 19°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 30 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Indeks promieniowania UV: 5.0

Prognoza pogody na tydzień dla Sieradza: środa, 9.08 W ciągu dnia w środę w Sieradzu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 20°C. Z kolei w nocy ze środy na czwartek spodziewać się możemy temperatur rzędu 12°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów deszczu w Sieradzu wynosić będzie 45%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Sieradza, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 18 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 16°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodni.

Indeks promieniowania UV na środę wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 9.08.2023: Temperatura w dzień: 20°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 18 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 45%.

Indeks promieniowania UV: 4.0

Pogoda na tydzień w Sieradzu: czwartek, 10.08 W ciągu dnia w czwartek w Sieradzu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 18°C. Z kolei w nocy z czwartku na piątek spodziewać się możemy temperatur rzędu 11°C. W oparciu o prognozy pogody dla Sieradza na czwartek możemy stwierdzić, że nie będzie padać tego dnia. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Sieradza, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 16°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie zachodni.

Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 10.08.2023: Temperatura w dzień: 18°C.

Temperatura w nocy: 11°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 15%.

Indeks promieniowania UV: 6.0

Prognoza pogody na tydzień dla Sieradza: piątek, 11.08 Za dnia w Sieradzu słupki rtęci powinny pokazać 21°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść do 12°C. Według aktualnej prognozy pogody dla Sieradza piątek, nie powinno padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Sieradza, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 8 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 19°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie północny.

Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 11.08.2023: Temperatura w dzień: 21°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 9%.

Indeks promieniowania UV: 6.0

