Pilne! Zatrucie gazem w Mnichowie. Dwóch mężczyzn i chłopiec w szpitalu!

- O godzinie 18.31 stanowisko kierowania odebrało zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie w wannie, we wsi Mnichów - mówi st. kpt. Marcin Zwierzak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. - Po dotarciu na miejsce pierwszych zastępów i dokonaniu pomiarów okazało się, że w łazience jest zbyt duże stężenie tlenku węgla, natomiast nieprzytomny mężczyzna to 71-latek. Został on przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, a następnie przewieziony do szpitala w Sieradzu. Tam trafiło także dwóch innych mieszkańców domu jednorodzinnego, a był to 10-letni chłopiec i 26-letni mężczyzna. Wstępnie ustaliliśmy, że w łazience nie było wentylacji, na dodatek proces spalania przebiegał niewłaściwie. Pomieszczenie ogrzewane było piecykiem gazowym.