Pilne! Jest trzymiesięczny areszt dla nożownika z Tomisławic!

- Sąd Rejonowy w Sieradzu na posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpoznał wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego - mówi Jacek Klęk, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Sieradzu. - Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy, po wysłuchaniu podejrzanego i jego obrońcy, stwierdził że przedstawiony z wnioskiem materiał dowodowy stanowi o istnieniu dużego prawdopodobieństwa dokonana przez podejrzanego zarzucanych mu czynów. Jednocześnie sąd stwierdził że podejrzanemu grozi surowa kara. To jest więc przesłanka do zastosowania tymczasowego aresztowania i w konsekwencji sąd taki środek orzekł na trzy miesiące. Postanowienie jest nieprawomocne, ale wykonalne. Dodam, że w toku posiedzenia sądu aresztowany skorzystał z przysługującego mu prawa i składał zeznania. Jego zeznania objęte są tajemnicą śledztwa. Nie mogę też ujawnić żadnych okoliczności związanych z tokiem postępowania. Dotyczy to także planowanych czynności procesowych.