Pijany motocyklista z zakazem prowadzenia pojazdów zatrzymany w Sieradzu. Miał prawie 3 promile

Nietrzeźwy motocyklista – jak relacjonuje asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka , rzecznik sieradzkiej policji – został ujęty przez świadka, o czym powiadomiono dyżurnego. - Skierowani na miejsce policjanci zastali świadka, który wskazał kierującego jednośladem mężczyznę. Świadek wyjaśnił, że kiedy jechał ulicą Krakowskie Przedmieście zauważył wyjeżdżającego z ulicy Stromej motocyklistę. Jego sposób jazdy od razu wzbudził podejrzenia, że może być pod działaniem alkoholu. Kierujący motocyklem jechał „wężykiem" i bezpodstawnie włączał kierunkowskaz. Świadek postanowił zainterweniować i zawrócił auto. Zobaczył, że motocyklista zatrzymał się na poboczu. Zdjął kask, który upadł mu na ziemię. Chwiejnym krokiem szedł, aby go podnieść. Kiedy zobaczył idącego w jego kierunku świadka, wyjął kluczyki ze stacyjki i schował je do kieszeni. Świadek wyraźnie czuł od niego alkohol. O całej sytuacji powiadomił dyżurnego.

- Policjanci, którzy przejechali na miejsce przejęli dalsze czynności. Motocyklistą okazał się 25-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego. Badanie stanu trzeźwości wskazało, że miał on w organizmie prawie 2,7 promila alkoholu. Ponadto mężczyzna złamał orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów. Za popełnione przestępstwa nieodpowiedzialnemu kierowcy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna – informuje. - Dziękujemy świadkowi za szybką reakcję, która być może zabiegła tragedii. Nietrzeźwi kierujący są ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa na drogach. Dlatego ważne jest, aby nie pozostawać obojętnym i reagować, aby wyeliminować zagrożenie. O każdej niepokojącej sytuacji można powiadomić policję dzwoniąc pod numer 112. Przypominamy, że każdy świadek przestępstwa ma prawo ująć sprawcę na gorącym uczynku. Obywatelskie ujęcie to przywilej, który wynika z treści art. 243 Kodeksu Postępowania Karnego. Należy natomiast pamiętać, że taką osobę niezwłocznie trzeba przekazać policji.