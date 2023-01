Pierwszy w 2023 roku Moto Weteran Bazar w Łodzi w nowym miejscu. Byli sieradzanie FOT

Ford z 1945 roku robił furorę

Impreza powróciła w to miejsce po wielu latach. To największa w naszym kraju giełda wystawienniczo-handlowa dla miłośników motoryzacji oraz hobbystów. Przybywają tu ludzie z całego kraju, także i powiatu sieradzkiego. Można tu kupić, zamienić nie tylko motocykle i części zabytkowe, ale także i te nowoczesne.

Bazar odwiedzają również samochody zabytkowe i klasyczne. Tym razem furorę robił Ford V3000 omnibus wyprodukowany w roku 1945. Auto było pieczołowicie odrestaurowane.

Były stoiska z literaturą, modelarskie, nie zawsze o specjalizacji samochodowej, bo zainteresowanie wzbudzał duży galeon. Swoje zbiory wystawiali kolekcjonerzy zegarów i zegarków, aparatów fotograficznych, broni. Można było kupić repliki mundurów wojskowych z II wojny światowej, a także militaria, jak choćby hełmy. Sprzedający zapewniali, że niektóre są autentyczne.

Moto Weteran Bazar to także tradycyjne miejsce spotkań osób o podobnych zainteresowaniach, okazja do wymiany doświadczeń. Jego początki sięgają 1992 roku.