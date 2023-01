Pierwszy handlowy dzień na targowisku miejskim w Złoczewie w 2023. Niebawem giełda egzotyki ZDJĘCIA Paweł Gołąb

Pierwszy w 2023 roku handlowy dzień na targowisku miejskim w Złoczewie już za sprzedającymi i kupującymi. Co oferowano na stoiskach? Zapraszamy do fotoreportażu przygotowanego przez Urząd Miejski w Złoczewie, który już zachęca do udziału w najbliższej giełdzie egzotyki, ptaków ozdobnych, gołębi oraz innych zwierząt. Odbędzie się w niedzielę 15 stycznia w godz. od 7 do ok 12. Wjazd jest wolny.