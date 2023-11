Pierwszy elektryczny autobus wyjechał na ulice Sieradz i Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

- Wyjechał rano o godzinie siódmej na trasę do Zduńskiej Woli - mówi Arkadiusz Podsiadły, prezes MKP Sieradza. - Za kierownicą zasiadł Sławomir Zając. Jego odczucia są bardzo pozytywne, podobnie zresztą jak i pasażerów.

Dodajmy, że to autobus Pilea model 1000. Pojazd ma napęd elektryczny o długości 10 m, wyposażony jest w magazyn energii o pojemności nie mniejszej niż 217 kWh, co pozwoli na przejechanie na jednym ładowaniu ponad 200 km. Autobus jest niskopodłogowy bez poprzecznych stopni na całej długości, a całkowita liczba osób, która może do niego wsiąść wynosi 70 (w tym 28 miejsc siedzących).