Perspektywy 2023. Jak wypadły szkoły z powiatu sieradzkiego w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników? Sprawdź ZESTAWIENIE

W powiecie sieradzkim największe powody do zadowolenia ma m.in. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Żeromskiego w Sieradzu, które zajęło 301. miejsce w ogólnopolskim rankingu. - To wielkie powody do satysfakcji. Cieszymy się także , że jesteśmy na 17. miejscu w województwie łódzkim, a w rankingu olimpijskim na 161. miejscu w Polsce. Będziemy się starali jak najbardziej, by w przyszłym roku znaleźć się co najmniej na tych samych pozycjach, co w obecnym – podkreśla Urszula Świniarska, dyrektor popularnego Żeroma.