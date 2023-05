Oto laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych 2023 ze szkół podstawowych w powiecie sieradzkim. Zobacz film i zdjęcia

Oto laureaci konkursów przedmiotowych 2023 w szkołach podstawowych w powiecie sieradzkim

Konkursy przedmiotowe w szkołach podstawowych mają bardzo dużą rangę. Pokazują bowiem jak poszczególne szkoły pracują z uczniami zdolnymi, to dlatego wynik tych konkursów jest czasem ważniejszy od rezultatu uzyskanego na egzaminie na koniec szkoły podstawowej. Tytuł laureata konkursu przedmiotowego zwalnia uczniów z pisania z tej części egzaminu, z której dany uczeń zdobył laur i często otwiera drogę do najlepszych szkół średnich w całej Polsce. Żeby go zdobyć trzeba jednak przejść aż trzy etapy - rozpoczynając od pierwszego szkolnego, a kończąc na trzecim - wojewódzkim, do którego trafiają tylko najlepsi uczniowie.

W tym roku przeprowadzono konkursy z 12 przedmiotów. W środę 17 maja w Łodzi 210 laureatom z województwa łódzkiego wręczono dyplomy i nagrody. Zobaczcie relację, film i zdjęcia z tego wydarzenia