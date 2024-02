Opady deszczu w Sieradzu. Ile go spadnie dzisiaj (17.02.2024) i w kolejnych 10 dniach?

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 21%. Warto wziąć ze sobą parasol na wszelki wypadek. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 31%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 2,7 mm deszczu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 49%. Według prognoz, spadnie ok. 0,7 mm deszczu. W części miasta są możliwe także rozpogodzenia. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 10%.

Opady deszczu pojawią się na 46%. Ma spaść ok. 1,4 mm deszczu. Wychodząc z domu koniecznie zabierz ze sobą parasol. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 33%.

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady deszczu wynosi 79%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 1,6 mm deszczu. To nie jest najlepszy dzień na spacer, jeśli nie chcesz zmoknąć. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w nocy wynosi 43%.

Opady deszczu pojawią się na 93%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 1,3 mm deszczu. Warto przygotować się na taką pogodę. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 9%.

Nie można zapominać o tym, że deszcz jest bardzo potrzebny naturze. Bez niego roślinność usycha i nie rozwija się prawidłowo. Dzikie zwierzęta również potrzebują deszczu, który jest im niezbędny do przetrwania. Miesiące bez deszczu mogą doprowadzić do suszy w wielu obszarach oraz jest to duży problem dla rolnictwa.