Ogólnopolski Konkurs Wokalny Stanisława Jopka w Teatrze Miejskim w Sieradzu ZDJĘCIA

Konkurs organizował Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze. To zespół legenda, powołany został do życia w 1948 roku. Pielęgnuje tradycje polskiego folkloru ludowego. Premierowy koncert miał miejsce 6 listopada 1950 na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. Pięć lat później zmarł Tadeusz Sygietyński, twórca "Mazowsza". Rozważano wówczas rozwiązanie zespołu, ale na szczęście do tego nie doszło.Po nim pałeczkę przejęła Mira Zimińska-Sygietyńska i doprowadziła "Mazowsze" do rozkwitu.

Zespół ma już światową sławę, dał blisko 6 tysięcy koncertów, w Polsce i 51 w innych krajach. W jego skład wchodzą balet, chór i orkiestra symfoniczna. Zespół dał ponad 6,5 tys. koncertów. Obecnie jego dyrektorem jest Jacek Boniecki.

Jeśli chodzi o Stanisława Jopka (1935 - 2006) był przez wiele lat gwiazdą "Mazowsza". Do historii przeszło jego wykonanie "Furmana". Wykonywał jednak nie tylko ludowe piosenki, w swoim bogatym repertuarze miał także pieśni Chopina, Moniuszki i polskie kolędy. Dla wielu śpiewaków jest niedoścignionym wzorek. Jego córką jest znana wokalistka Anna Maria Jopek.