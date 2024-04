Ognisty ratownik - gorąca krew. Oddano 13,5 litrwa krwi ZDJĘCIA

- Widać, że akcja ściągnęła wielu dawców i liczymy na rekord, może i 20 litrów, dotychczas średnio było 17-18 litrów - mówi Jacek Goździewicz, wiceprezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK Strażaków w Sieradzu. - U nas chętnie ludzie włączają się do tego typu akcji. Jeśli chodzi o nasz klub, obecnie skupia ponad 80 osób, a niegdyś było 130. To osoby z całego regionu. Przekrój wiekowy od 20 do 65 lat. Ludzie oddają krew, bo chcą pomóc innym. To nadrzędny cel. Kolejna akcja w lipcu podczas Pikniku Motocyklowego w Sieradzu w parku Staromiejskim.