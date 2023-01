Odnawiany za 7 mln zł plac Ruszkowskiego w Złoczewie zmienia się z dnia na dzień. Zobacz postęp prowadzonych prac ZDJĘCIA

Jak przypomina miasto, historyczne centrum Złoczewa to miejsce, które na obecnym skrzyżowaniu ulic Przechodniej i Opłotki stykało się z dawnym rynkiem. W 1939 r. teren został zniszczony przez hitlerowców, a potem przez rynek poprowadzono drogę. Po II wojnie światowej nigdy nie podjęto próby przywrócenia choćby częściowo jego funkcji czy też odbudowy zniszczonych zabudowań. Dzięki trwającej inwestycji to ma się zmienić. Zaplanowano strefę odpoczynku, zieleń i drzewa, podświetlaną fontannę, pawilony handlowe, parkingi i strefę historyczną. Prace potrwają kilka miesięcy. Miejsce będzie jedną z wizytówek miasta.

Godne upamiętnienie Andrzeja Ruszkowskiego

Nadanie placowi imienia założyciela miasta nastąpiło z początkiem grudnia 2022. Miało to na celu godne uhonorowanie Andrzeja Ruszkowskiego, który postanowił uczynić ze Złoczewa ważny ośrodek rzemieślniczo-handlowy i podnieść go do rangi miasta, co nastąpiło z początkiem XVII wieku. Jak argumentował magistrat, do tej pory założyciel Złoczewa był upamiętniony jedynie przez złoczewskie gimnazjum, które nosiło jego imię. Po reformie szkolnictwa placówka została jednak zlikwidowana i o Andrzeju Ruszkowskim przypominał jedynie jego portret, który znajduje się w złoczewskim pałacu.