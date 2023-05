Oddział Reumatologiczny w sieradzkim szpitalu jak nowy ZDJĘCIA

Prace trwały od grudnia 2022 r. Oddział został gruntownie zmodernizowany, a pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – pojawiły się specjalne uchwyty oraz łazienki i toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami. Komfort hospitalizacji i leczenia pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi będzie teraz nieporównywalnie większy. Pomieszczenia szpitalne zostały dostosowane do obowiązujących przepisów. Remont oddziału kosztował ponad 1,7 mln zł.

Efekty prac, razem z dyrektorem placówki Danielem Joachimiakiem, oglądał Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. - Każdy, kto pamięta, jak wyglądał Oddział Reumatologiczny przy ul. Nenckiego 2, zdawał sobie sprawę, że ta sytuacja nie mogła dłużej trwać - mówi marszałek. - Staramy się stale poprawiać jakość usług medycznych w województwie i wspieramy nasze placówki po to, by pacjenci byli leczeni w godnych warunkach, a personel miał godne warunki pracy. Oddział wygląda naprawdę imponująco, nowocześnie. To dobre wiadomości dla mieszkańców miasta i powiatu sieradzkiego.

Źródło: Łódzki Urząd Marszałkowski