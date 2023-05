Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w parafii świętego Bartłomieja w Charłupi Wielkiej FOTO

W niedzielne popołudnie obraz zawitał do parafii pod wezw. św. Bartłomieja Apostoła w Charłupi Wielkiej, gdzie proboszczem od roku 1990 jest ks. Stanisław Mokrzycki. Parafia liczy około 1500 wiernych.

Początki parafii sięgają XIV wieku. W roku 1590 wyodrębniono z niej parafię Kliczków Mały. Do roku 1818 należała do archidiecezji gnieźnieńskiej. W czasie II wojny światowej był to jedyny w regionie czynny kościół. Obecna murowana świątynia erygowana została w roku 1798 lub 1800 z fundacji Jana i Teresy Walewskich.