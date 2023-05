Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej gorąco przyjęty w parafii Chojne ZDJĘCIA

Uroczystościom przewodniczył ksiądz infułat Marian Bronikowski, kustosz sieradzkiego Sanktuarium św. Józefa w Bazylice Mniejszej. Był także ks. prałat Grzegorz Drzewiecki, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej.

Proboszczem parafii w Chojnem od roku 2017 jest ks. Rafał Zatorski. Przed nim był krótko ks. Ryszard Kokoszka, a jeszcze wcześniej ks. Michał Drewnicki i zasłużony dla parafii ks. Jerzy Kwiatkowski.

Po powitaniu i mszy świętej kolejnymi etapami było czuwanie, Apel Jasnogórski oraz Pasterka Maryjna. We wtorek dalszy ciąg pielgrzymki obrazu. Tym razem obraz zawita do parafii pod wezw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski przy ul. Mickiewicza w Sieradzu.

Parafia w Chojnem liczy około 1800 wiernych. To jedna ze starszych parafii w naszym regionie. Została erygowana 13 grudnia przez arcybiskupa Jana Łaskiego. Do roku 1818 wchodziła w skład archidiecezji gnieźnieńskiej. Pierwszym kościołem była kaplica drewniana. W roku 1540 miejscowy dziedzic Jan Łyczewski wybudował nowy kościół drewniany, a obecny, fundacji Stanisława Zapolskiego, podsędka sieradzkiego, powstał w latach 1599 - 1613, a został konsekrowany w 1648 przez biskupa chełmińskiego Macieja Łubieńskiego. Kościół jest pod wezw. św. Anny.