O życiu towarzyskim wczoraj i dziś. Międzypokoleniowa debata w Sieradzu ZDJĘCIA

Prowadzącymi debatę byli: Sylwia Dęga-Frątczak, wicedyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego BP w Sieradzu oraz Michał Sitarek, kierownik referatu promocji Urzędu Miasta Sieradza. Młodzież reprezentowali uczniowie II LO im. S. Żeromskiego w Sieradzu wraz z nauczycielem bibliotekarzem Lidią Zadką i reprezentanci Młodzieżowej Rady Miasta Sieradza, a po stronie seniorów byli uczestnicy Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Alicja Nyziak - prezes Polskiego Związku Niewidomych Koła Terenowego nr 19 w Sieradzu oraz osoby zainteresowane tematem.

Jak relacjonują organizatorzy, debatę poprzedziła prezentacja multimedialna na temat życia towarzyskiego w literaturze, po której wywiązała się dyskusja i nastąpiła wymiana poglądów. Stwierdzono, że życie towarzyskie to nieodłączny element każdego pokolenia, kształtujący ich charakter. Wspominano studniówki i bale maturalne, zwrócono uwagę na modę i stwierdzono, że dawniej obowiązywała klasyka i skromność, a obecnie mamy wyszukane kreacje, czasem nawet zbyt śmiałe. Zdaniem jednej z seniorek - obecna młodzież to fantastyczni, inteligentni ludzie, którzy mają wiele mocnych cech i umiejętności, jakich nigdy nie posiedli przedstawiciele poprzednich pokoleń. Do tego wniosku dołączyli się inni, którzy dodali, że młodzież w obecnych czasach jest śmiała, pewna siebie, dobrze odżywiona i aktywnie korzystająca z technologicznych zdobyczy.