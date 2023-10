O nordic walking w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. Z czytelnikami spotkał się Aleksander Wilanowski. Wcześniej był rajd ZDJĘCIA

Aleksander Wilanowski na spotkaniu w PBP w Sieradzu promował swoją nową książkę „Nordic walking razem". Gość to jeden z pierwszych instruktorów nordic walkingu w Polsce i autor pierwszej w kraju pracy dyplomowej udowadniającej zdrowotne właściwości marszu z kijami. Fizjoterapeuta, który pracę przy stole do masażu porzucił na rzecz promocji marszów z kijami oraz zdrowego i aktywnego stylu życia. Przez 20 lat działalności wyszkolił blisko 2000 instruktorów, przeprowadził setki warsztatów i niezliczone ilości treningów. Swoich kursantów i czytelników motywuje nie tylko do efektywnych ćwiczeń, ale również do odnalezienia sportowej przyjemności, która jest podstawą systematycznych treningów. Człowiek, który ze swojej pasji uczynił sposób na życie.