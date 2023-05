Nowa formuła Dni Sieradza. Na początek Sieradzkie Wrota Czasu ZDJĘCIA

- Przyzwyczailiśmy się, że Dni Sieradza to dwa-trzy dni zabawy - mówi Paweł Osiewała, prezydent Sieradza - W tym roku chcielibyśmy zaproponować sieradzanom rozwiązanie, w którym okazja do zabawy będzie przez cały czerwiec -

- W ubiegłym roku z powodów finansowych zrezygnowaliśmy z Open Hair Festival, ale w zamian zaproponowaliśmy mieszkańcom miasta i regionu kilkadziesiąt koncertów, wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, które trwały przez całe lato. To się sprawdziło i w tym roku chcemy wprowadzić podobną formułę plus oczywiście, jako główne wydarzenie organizujemy OHF

Dni Sieradza 2023 przyjmą więc nieco inną formułę. - Budżet Miasta nie pozwala na organizację dwóch dużych wydarzeń ale podobnie, jak w ubiegłym roku, sieradzanie w sezonie będą mogli wybierać wśród wielu mniejszych imprez organizowanych niemal co tydzień, a same Dni Sieradza potrwają cały miesiąc - mówi kierownik referatu promocji Urzędu Miasta Sieradza Michał Sitarek.