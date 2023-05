Niezapomniana widzewska przygoda dzieciaków z Piasta Błaszki ZDJĘCIA

- Wyjazd doszedł do skutku na zaproszenie pochodzącego z Błaszek Karola Majewskiego, właściciela firmy DiMedical, która jest strategicznym sponsorem widzewiaków - mówi sternik Piasta Piotr Goplarek.- To także kibic naszej drużyny, a jak trzeba to i sponsor. Co tu dużo mówić, niesamowite przeżycie dla dzieciaków, przyjechał po nich klubowy autokar Widzewa, potem stadion wypełniony kibicami i samo wyjście na murawę. Szkoda jedynie, że wynik nie taki, bo Widzew przegrał aż 0:3.