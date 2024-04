Nieoficjalnie: Paweł Osiewała wygrał drugą turę wyborów w Sieradzu! ZDJĘCIA

- Gratuluję prezydentowi Pawłowi Osiewale, ale powiem szczerze, przełamaliśmy pewien monopol, bo była druga tura wyborów - tak z kolei mówił Michał Pabich. - Dziękuję wszystkim sieradzanom za oddane głosy. Dziś nic się nie kończy, a zaczyna. Mamy większość w Radzie Miejskiej i to będziemy budować i kontynuować. Nasze projekty będą wprowadzane do budżetu miasta i liczymy na dobre ich wykonawstwo. Mamy fantastycznych nowych radnych i wierzę, że poparcie będzie nam rosło w trakcie kadencji. Będziemy walczyć, żeby w Sieradzu było lepiej.Nie kończę swojej działalności politycznej, mam dopiero 31 lat, a to i tak jest bardzo dobry wynik. Stawiłem czoła doświadczonemu politykowi, który w poprzednich wyborach miał ponad 70 procent poparcia mieszkańców. Przełamanie tego monopolu to ważna sprawa, choć niewielu w to wierzyło.