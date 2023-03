„ Na Twoim miejscu” - seans filmowy z okazji Dnia Kobiet ZDJĘCIA

Widzowie mieli okazję zobaczyć fil „ Na Twoim miejscu”. To polska komedia reżyserii Antonio Galdameza, która w lekki sposób ukazuje uniwersalną prawdę o międzyludzkich relacjach. Organizatorzy zadbali także o to, by poczuć się jak w prawdziwym kinie, gdyż w trakcie seansu można było podjadać popcorn.

Wszystkim paniom burmistrz Błaszek wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej wraz z dyrektorem Centrum Kultury złożyli życzenia i wręczyli kwiaty. Po seansie na wszystkich czekał słodki poczęstunek. Wstęp na to wyjątkowe wydarzenie filmowe był oczywiście wolny.