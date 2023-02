Morsy sieradzkie wracają znad Bałtyku do domu. Ale kąpiel w morzu była! ZDJĘCIA

- Kąpaliśmy się we Władysławowie oraz w mieście Helu - mówi Ewa Gustowska. - Doszliśmy do wniosku, że trzeba częściej organizować takie wyprawy nad nasze morze. Było fantastycznie.

W niedzielę w rzece Warcie kąpało się 49 morsów w tym 3 po raz pierwszy.

- 26 lutego wyjeżdżamy natomiast do Przykony, jest tam wielka impreza pod nazwą Inwazja Morsów - mówi Jacek Mikołajczyk, sternik Sieradzkiego Klubu Morsa.Nie może nas tam zabraknąć, bo mają być miłośnicy zimnych kąpieli z całego naszego regionu. Ci co nie pojadą do Przykony będą morsować w Sieradzu. Tak jak co tydzień w samo południe. Z kolei w marcu mamy wyjazd do Lisowic koło Brzezin. Tam też szykuje się impreza morsowa.