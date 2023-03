Moda na ulicach Sieradza. Stylizacje mieszkańców uchwycone przez Google Street View. ZDJĘCIA

Moda na ulicach Sieradza

Jakie stylizacje królowały na sieradzkich uliczkach nawet blisko 10 lat temu? Czy mieszkańcy stawiali na wygodę, klasykę czy może szykowne kreacje. Co najchętniej zakładali na rower czy spacery z dziećmi. Właśnie w poszukiwaniu najciekawszych stylizacji sprzed kilku lat udaliśmy się na wirtualny spacer ulicami Sieradza.

Moda ma to do siebie, że jest zmienna. Każdego roku specjaliści od mody stawiają na inne kolory, fasony. Są jednak stylizacje, na które stawiamy latami. To chociażby niezawodne jeansy, wygodne dresy czy klasyczne marynarki. Jak bardzo zmieniła się moda przez ostatnie 10 lat? Na jakie stylizacje stawialiśmy w roku 2012 czy 2017, a w jakie ubrania najchętniej inwestujemy obecnie. Czy faktycznie moda na ulicach miasta aż tak bardzo się zmieniła?