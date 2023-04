Głównymi organizatorami akcji były PGE Dystrybucja Oddział Łódź oraz Nadleśnictwo Kolumna. W lesie w pobliżu ośrodka Wypoczynkowego Sieradz-Męka młodzież zasadziła w środę około siedem tysięcy młodych sosen.

- Część drzew musimy usuwać przy okazji konserwacji linii energetycznych średniego i niskiego napięcia, tak aby powstał czysty pas technologiczny - mówi Marek Orłowski, zastępca dyrektora generalnego Oddziału Łódź PGE. - Chodzi o to żeby linie nikomu nie zagrażały. W związku z tym sadzimy potem z nawiązką drzewa. Ta akcja w całej grupie PGE prowadzona od kilkudziesięciu lat. My jako PGEDystrybucja mamy w tym roku 11 lekcji poglądowych z młodzieżą. Nasadzimy natomiast około 50 tysięcy drzew. Współpracujemy przy okazji z nadleśnictwami, tu w powiecie sieradzkim jest to Nadleśnictwo Kolumna. Oni najlepiej widzą, gdzie zalesienie jest najbardziej potrzebne.