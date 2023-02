Minister Waldemar Buda w Sieradzu. Przywiózł czek na 13,5 miliona ZDJĘCIA

- Zajmujemy się wieloma sprawami, ale problemy mieszkaniowe w każdym badaniu opinii publicznej wychodzą jako niezwykle istotne jeśli chodzi o problemy z jakimi borykają się rodziny lub osoby samotne - mówił minister Waldemar Buda podczas wizyty w Sieradzu. Dziś w Sieradzu chcemy pokazać, że ten problem jest rozwiązywany również na poziomie samorządu. Budowany jest tu blok z środków początkowo własnych, do tej inwestycji która zamyka się w około 16 milionach złotych dołożymy z funduszy dopłat ministerstwa rozwoju i technologii około 13,5 miliona złotych. To 80 procent dofinansowania do tego bloku. Będzie 48 mieszkań od 40 do 70 metrów, dwie winy, wszystkie wygody potrzebne do komfortowego mieszkania. Myślę, że nie trzeba przekonywać samorządów żeby budowały mieszkania komunalne. Półtora tygodnia temu przekazaliśmy decyzje na poziomie 114 mln dziesięciu samorządom. Sieradz jest 11 samorządem, ale zapewniam, że w najbliższym czasie wydamy decyzje na przeszło 600 mln zł jeśli chodzi o budownictwo komunalne.Na pierwszą turę dotacji wpłynęło około 600 wniosków. Od 400 do 500 rozpatrzymy pozytywnie, ale będą kolejne nabory. Muszę też powiedzieć, że w życie wejdzie projekt Pierwsze mieszkanie, czuli kredyt dwa procent i konto mieszkaniowe. 1 lipca lipca kredyt dwa procent wejdzie w życie.