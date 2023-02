Mental Sport - inicjatywa uczniów sieradzkich uczniów z "Żeromskiego" ZDJĘCIA

- Nasz projekt oscyluje wokół tematyki sportu z jednoczesnym dość sporym naciskiem na aspekt zdrowia psychicznego - mówi Julia Kulawiecka. - Mamy świadomość, że we współczesnym społeczeństwie narasta bardzo wyraźnie problem braku samoakceptacji, głównie u nastolatków i to właśnie na tej grupie chciałybyśmy się skupić najbardziej. Pokazać, że sport to świetna i zdrowa alternatywa spędzania wolnego czasu. Oprócz tego nie pominiemy kwestii równowagi umysłowej. Współpracując ze specjalistami chcemy uświadomić młode pokolenie jak ważni jesteśmy my i nasze zdrowie oraz samopoczucie we własnym ciele. Mamy za sobą zajęcia z samoobrony na terenie naszej szkoły z trenerami z wrocławskiego klubu Juvenia. Brało w nich udział 150 uczniów. Oprócz tego mieliśmy także trening z futbolu amerykańskiego. Tu pomógł nam Klub Warriors Sieradz. Obie inicjatywy cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczniowie byli usatysfakcjonowani. Naszym następnym krokiem będzie zorganizowanie turnieju badmintona także na terenie naszej szkoły, a także wywiady ze specjalistami z zakresu dietetyki, psychologii