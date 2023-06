Malarstwo Krzysztofa Ryfy – nowa wystawa w sieradzkim BWA ZDJĘCIA

Krzysztof Ryfa wystawiał swoje obrazy m. in. w: Starej Prochowni w Warszawie, Galerii ZPAP Na Piętrze

w Łodzi, Galerii ZPAP Kierat w Szczecinie, Galerii ZPAP przy Piwnej w Gdańsku, Galerii Profil w Poznaniu, Galerii BWA w Rzeszowie, Galerii BWA w Sieradzu, Centrum Kultury Browar B we Włocławku, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Mazowieckim w Płocku, Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, BWA w Bydgoszczy, Filharmonii

Świętokrzyskiej w Kielcach, Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Galerii CKiS Wieża Ciśnień w Koninie, Centrum Kultury w Połczynie Zdroju, Ośrodku Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu, Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu, Bibliotece Głównej w Kaliszu, Galerii ZPAP w

Zielonej Górze, Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim, Galerii Sztuki w Mosinie, Galerii Brama Wrocławska w Oleśnicy, Pałacu Radziwiłłów w Antoninie, Pałacu w Siemczynie, Pałacu Struga. Za granicą prezentował twórczość w Niemczech (Hamburgu, Erfurt, Wiesbaden, Kassel), we Francji (Lille, Henin-Beaumont), we Włoszech (Werona), w Szwecji (Malmo), na Cyprze (Pafos), na Ukrainie (Lwów, Łuck), na Litwie (Koszedary) i w Stanach Zjednoczonych

(Chicago).