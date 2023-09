Lokale wyborcze w Sieradzu. Gdzie głosować? Lista lokali wyborczych

adres: Żwirki i Wigury 3, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Adama Mickiewicza 6, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Stefana Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: T. Grzesika i R. Piwnika 1, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Marcina Stacheckiego-Koliba 3, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Jana Pawła II 41, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Władysława Łokietka 27A, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Szlachecka 11, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Rycerska 4, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Uniejowska 199, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Władysława Broniewskiego 30, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Ks. Apolinarego Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Aleja Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Władysława Łokietka 55, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: 3 Maja 7, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Krakowskie Przedmieście 123a, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

Wybory 2023. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Wybory 2023 - jak mogą głosować osoby chore, z niepełnosprawnościami i starsze?

Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie. Dotyczy to także osób, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat, a także tych, które w dniu wyborów podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

Aby móc zagłosować korespondencyjnie, należy zgłosić komisarzowi wyborczemu do 13. dnia przed głosowaniem, a w przypadku izolacji lub kwarantanny – do 5. dnia. W wypadku rozpoczęcia izolacji lub kwarantanny po tym dniu, można zgłosić taki wniosek do drugiego dnia przed wyborami.

Wnioski takie można składać ustnie, telefaksem, pisemnie lub w formie elektronicznej.