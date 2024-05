Lista lokali wyborczych w gm. Brzeźnio, w których można głosować podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Głosowanie w wyborach do PE

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.