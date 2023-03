Lewicowi posłowie spotkali się z sieradzanami i mieszkańcami regionu ZDJĘCIA

Spotkanie, podczas którego dyskutowano o aktualnej sytuacji w naszym kraju, było jednym z elementów ogólnopolskiej trasy Nowej Lewicy.

- Wychodzimy do ludzi, rozmawiamy z każdym, ze zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, ale i nieprzekonanymi - Tomasz Trela. - Jesteśmy tu, bo prawdziwe życie odbywa się na targowiskach, tu są autentyczne problemy. Mamy też konkretne rozwiązania, jak choćby nasz konkretny pomysł na mieszkania dla młodych ludzi.Chcemy żeby państwo, głównie poprzez samorządy, budowało mieszkania na wynajem. Chcemy przeznaczyć na ten cel z budżetu państwa co najmniej 20 miliardów złotych. Naszym celem jest stworzenie systemu na kilka, kilkanaście lat do przodu. Samorząd ma dysponować uzbrojonym gruntem, na którym wybuduje mieszkania za pieniądze państwa. Potem przekaże je obywatelom. Nie sprzedaje, tylko przekazuje. Nie krytykujemy innych programów, którego mogą się uzupełniać, ale przedstawiamy nasz program.