Las Vegas pod Sieradzem wystartuje 10 grudnia. Będzie 120 tysięcy lampek.To rekord FOTO

- To będzie rekordowa iluminacja - mówi Krzysztof Kulawiak. - Zabłyśnie co najmniej 120 tysięcy lampek. Dodam, że używamy lampek energooszczędnych. Jest więc bardzo niskie zużycie prądu. W tamtym roku było niewiele ponad 100 tysięcy. Prace nad ich montażem idą już pełną parą. Oczywiście, że będą nowości, bo inaczej być nie może. Pojawią się więc nowe święte Mikołaje, renifery. O niespodziankach nie powiem. W każdym razie 10 grudnia o godzinie 16 startujemy. Iluminacje będzie można oglądać do Trzech Króli. Zapraszam wszystkich. Rok temu były tu prawdziwe tłumy ludzi, mieliśmy gości także z zagranicy.