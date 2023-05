Ksiądz infułat poświęcił wóz bojowy sieradzkich strażaków ZDJĘCIA

- To najnowszy samochód w naszej jednostce, mający zbiorniki na wodę o pojemności około 10 tysięcy litrów - mówi Włodzimierz Szczepaniak, prezes Zarządu OSP w Sieradzu. - Auto ma napęd na sześć osi. To w tej chwili największy samochód tego typu w powiecie sieradzkim i drugi taki w województwie łódzkim. Auto będzie głównie wykorzystywane przy dużych akcjach gaśniczych. Pozyskaliśmy je dzięki pomocy finansowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wsparł nas także Urząd Miasta w Sieradzu, pomogły także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Łodzi oraz nasza sieradzka Komenda Powiatowa Straży. Łączny koszt zakupu auta to około milion 400 tysięcy złotych.

Cóż to za auto? To ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks K440 P6X6 Medium E6. Pod zabudowę pojazdu wykorzystano trzyosiowe podwozie z napędem na wszystkie osie (6×6). Kabina umożliwia przewóz trzyosobowej załogi. Z przodu kabiny zamontowano elektryczną wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg i długości liny 28 metrów. Szkielet zabudowy pożarniczej to konstrukcja samonośna wykonana ze spawanych profili aluminiowych. Nadwozie ma pięć skrytek – po dwie z każdej strony pojazdu oraz jedną z tyłu. Wszystkie skrytki zamykane są żaluzjami aluminiowymi.

Samochód wyposażony jest w kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 10 120 litrów oraz 1085 litrów na środek pianotwórczy co czyni go największym ciężkim samochodem gaśniczym w powiecie i jednym z kilku największych w województwie Łódzkim. Z tyłu zabudowy pożarniczej zamontowano autopompę o wydajności 6000 l/min.

Na użytkowym dachu umieszczono działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 1600 do 3200 l/min. Pojazd ma także wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy o wysokości 5,2 m z reflektorami LED. Podwozie chronione jest przez system czterech zraszaczy.