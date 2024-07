Krajowa Pielgrzymka Sołtysów do Lichenia. Byli sołtysi z naszego regionu FOTO

- Sołtys to, jak wiadomo, przedstawiciel lokalnej społeczności, najczęściej wiejskiej, a jest was w Polsce ponad 40 tysięcy - mówił w homilii ks. bp Krzysztof Wętkowski, ordynariusz diecezji włocławskiej. - Początki swej działalności sołtysi znajdują już w średniowieczu, ale rola i zadania sołtysa ulegały różnym zmianom. Jednak niezmiennie to sołtys jest najbliżej ludzi i spraw ludzkich. Nikt też nie zna lepiej natury niż sami rolnicy