Kontrowersyjne wpisy trenera Warty Sieradz. Klub odcina się kategorycznie od jego poglądów!

Jak ujawnił serwis weszło.com szkoleniowiec polemizował w niewybredny sposób z wpisami na Twitterze, wyrażając się, delikatnie mówiąc, niezbyt pochlebnie o homoseksualistach, ale i Żydach.

"To nie były moje twitty - mówi trener. - Były to odpowiedzi na inne wpisy lub też artykuły ukazujące się na Twitterze. Przyznaję, że moje wpisy były brzydkie i krzywdzące. Wstydzę się tego co zrobiłem i gorąco przepraszam wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób uraziłem. W swojej pracy nigdy nie kierowałem się żadnymi uprzedzeniami, jestem osobą otwartą, tolerancyjną i wierzącą. Ci którzy ze mną pracowali, lub mnie znają, mogą to potwierdzić. Jeszcze raz wszystkich gorąco przepraszam.